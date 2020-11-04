Koronavirüste Ankara İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı! Artık Hayat Eve Sığar Uygulamasında Ankara Kıpkırmızı… O İlçelere Gidenler Hasta Olup Çıkıyor!

Ankara’da ise şehrin boşalması ile vaka sayılarında büyük bir düşüş yaşanmıştı ve Hayat Eve Sığar kırmızı renge bürünmüş olan ilçeler turuncu ve sarı renklere hakim olmuştu. Fakat şuan ise Ankara ilinin hali hiç iç açıcı durmuyor. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarında ise sürekli olarak gereksiz hareketsizliği düşürmenin gerektiği ve temastan mümkün mertebe kaçılması gerektiği ön plana çıkıyor.

Sağlık Bakanı Koca ise her gün yaptığı uyarılara bugün bir yenisini daha ekledi. Yaptığı önemli açıklamaların yanında ise günlük vaka sayısını ve diğer verileri halkla paylaştı. Bu verilere bakıldığında ise, 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısı 144.416 oldu. Hasta sayısı ise son iki güne göre yükseliş göstererek 2.391’ye yükseldi. Vefat eden kişilerin sayısı ise 77 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 1821 oldu.

Sağlık Bakanı Koca Uyarılarda Çok Önemli Uyarılarda Bulundu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise resmi Twitter hesabından ise binlerce kişiye seslendi. Paylaşımlarında ise Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine kadar kimlerle temas ettiyseniz onlara bunu bildirmesi gerektiğini dile getirirken temaslı olduğunu kişiler kendilerini takip etmesi gerektiğini de ekledi. Filyasyon ekiplerine ise temaslı olduğunuz kişileri atlamadan söylemelerini belirtti. Yayılımın azalması için ise dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Eğer kişilerin temaslı olduğu birinin koronavirüs testi pozitif çıkarsa bu zamanda kendilerini takibe almaları gerektiğini belirtti. Hiçbir belirti olmasa dahi korunmak amaçlı izole olunması gerektiğini dile getirdi. Temaslı kişinin sizi söylemeyi unutmuş olması durumunda ise aile hekiminizi arayarak bildirmeniz gerektiğini dile getirdi.

Eğer temaslı ya da Covid-19 testi pozitif çıkmış olan birisiyle aynı ortamda kalacaksınız bu seferde korunmanız için kendinizi izole etmeniz gerektiğini dile getirdi. Sizlerde hiçbir belirti olmasa bile bu kişilerden uzak durmanızı kuralların sadece dışarda değil aynı evde de geçerli olduğunu belirtti. Bunun yanında ise Koca’nın paylaşım yaptığı diğer bir bilgi ise Covid-19’un tüm dünyada yayıldığı olmuştu. İstanbul’da Türkiye genelinde bir artışın olduğunu belirten Koca cümlelerine tedbirli olmanın gerektiğini dile getirdi. Bunun yanında ise takipçilerini vaka artışlarının en büyük nedeninin salgın öncesindeki yaşıyormuş gibi devam edilmesinin olduğunu belirtti.

Koronavirüste Ankara İçin Tehlikeli Anlar Yaşanıyor!

Türkiye’ye haritadan baktığımızda ise İstanbul’daki vaka sayısı ile adeta yarışan Ankara en çok kırmızı olan bölgelerden biri oluyor. İzmir ise Ankara’yı takip ediyor. Ankara’nın 25 ilinde farklı vaka sayıları bulunuyor. Kimi ilçeler daha çok vakaya sahip olurken kimi ilçeler ise giderek azalıyor. Ankara’nı merkezinde bulunan ilçelerde ise sular durulmuyor. Gölbaşı, Pursaklar gibi ilçelerde vaka yoğunluğu ise rekor seviyeye ulaşmaya devam ediyor.

Çubuk ve Kahramankazan gibi ilçelerde ise vaka yoğunluğu giderek artmaya devam ediyor. Gölbaşı ise sağlığı tehdit edecek biçimde vaka yoğunluğuna sahip. Polatlı ise vaka yoğunluğunun yüksek olduğu ilçeler arasında yerini alıyor. Şereflikoçhisar vaka yoğunluğu az olan ilçeler arasında yer alırken Altındağ gibi ilçeler ise hem maviyi hem de kırmızıyı bölgesinde bulunduruyor. Etimesgut ilçesi ise korkunç bir vaka yoğunluğuna sahip. Harita boyunca kırmızı gözüken Etimesgut en tehlikeli bölgeler arasında yerini alıyor.