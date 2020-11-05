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05 Kas 2020 - 22:46- Yaşam G: 05 Kas 2020 - 22:54

Ankara'da Koronavirüste Çok Büyük Gün! Yarın Başlıyor... Tüm Kolluk Kuvvetleri Harekete Geçecek...

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Eğlence mekanlarında her ne kadar koronavirüs halen devam ediyor olsa da eğlenceler yapılmaya devam ediyor. Bu konuda her ne kadar belirli kısıtlamalar yapılsa ve yaptırımlar uygulansa bile bazı vatandaşlar durumun ciddiyetini anlamamak konusunda ısrar etmeye devam ediyor. İşte Ankara’da eğlence mekanlarına yapılan polis baskınları ve mera edilen diğer detaylar…

Enver Yılmaz
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Özellikle de vaka sayısının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiği Ankara ilinde de eğlence mekanlarında koronavirüs salgınına aldırış etmeden insanlar eğlenmeye devam ediyor. Bu konuda her ne kadar kısıtlamalar getirilmiş olsa bile insanlar bu durumu umursamadan eğlencelerine devam ediyor. Ancak polisler yılmadan bu eğlence mekanlarına baskın yapmaya devam ediyor. Son olarak Ankara Altındağ ilçesinde de sokakta yer alan pek çok eğlence mekanına polis tarafından baskın yapılmış durumda. Bu konu hakkında kurallara harfiyen uymaya devam eden vatandaşlar da artık isyan bayrağını çekmiş durumda.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gelen ihbarlar kapsamında baskınlar yapılıyor. Son gelen ihbarlar ile birlikte polis ekipleri Altındağ İlçesi’nde Rüzgarlı Caddesi’ne bağlanan ara sokaklarda bulunan eğlence mekanlarına baskın yaptılar. Akşam saatlerinde baskın yapan polis ekipleri aynı zamanda bazı otellerin lobisinin ve içkili restoran gibi yerlerin de gece kulübü olarak faaliyet gösterdiklerini tespit ettiler. Bu durum üzerine de bu iş yerlerine baskın gerçekleştirildi. Böylelikle de maske takma kuralının ihlal edildiği bu yerlerde yakalanan kişilere idari para cezası uygulandı. Yine aynı zamanda iş yeri sahibi olan kişilere de ruhsata aykırı olmaları ve kapalı alanda sigara içimine izin vermeleri gerekçesiyle cezai işlemler uygulandı. İşte merak edilen diğer detaylar…

Yapılan bu ihbarlar ve kural ihlallerinin yapılması ardından polis ekipleri, içkili mekanların yer aldığı bölgeler için uygulama noktaları oluşturdular. Aynı zamanda vatandaşların belirli saatlerde sokaklara girmesine de müsaade etmediler. Tüm bu durumlar bir yanda bu durumdan etkilenenler de bölge esnafı oldu. Polis ekipleri tarafından yapılan bu uygulamalar nedeniyle, bölge esnafları iş yapamadıklarını dile getirdiler.

Alkollü Yakalanan Sürücüden Şok Eden Açıklama!


Rüzgarlı Caddesinde trafik polislerinin bulunduğu bölgeye ters istikamette ilerliyordu. Otomobil sürücüsü M.C.G’nin ehliyetinin olmamasının yanında ise 106 promil alkolü olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada ise kameralara doğru dönen şahıs ‘Tekrarım yok, iyi çekin!” ibaresini kullandı. Olay sırasında ise polislere dönerek; “Uyuşturucu satmıyorum, devlet bula bula bizi buldu işte. Ne olmuş yani 106 promil alkol çıktıysa… Cezaevinden yeni çıktık, ehliyetim şuan için yok aynı zamanda telefonumda yok. Sadece çorba içtim. Kadınla mı yakaladınız ya da uyuşturucu ile mi yakaladın?” sitemlerinde bulunurken aracı çekici ile otoparka kaldırıldı.

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05 Kas 2020 - 22:46 Ankara- Yaşam

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