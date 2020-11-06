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06 Kas 2020 - 19:01- Yaşam G: 06 Kas 2020 - 19:02

Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

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Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerindeki yağışların kuvvetli olması bekleniyor Kop ve Ovit geçitleri ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Elif Duman
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Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması öngörülürken, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinde ise sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde ise Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
# hava durumu, Meteoroloji
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06 Kas 2020 - 19:01 AA Ankara- Yaşam

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