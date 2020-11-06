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06 Kas 2020 - 19:09- Sağlık G: 06 Kas 2020 - 19:41

Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 6 Kasım 2020

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Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu, 83 kişi hayatını kaybetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 436 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 83 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 145 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 436 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 83 kişi hayatını kaybetti, 1914 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 334 bin 293'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 846 bin 192'ye ulaştı. Hasta sayısı 389 bin 256, vefat sayısı 10 bin 722, ağır hasta sayısı 2 bin 654, aktif hasta sayısı 44 bin 241 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- "Ağır hasta sayımız artıyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Sağlık hizmetinde bir güçlük yaşamamak için sağlık çalışanlarımıza dinlenecek zaman tanımalıyız. Bu ancak tedbirlere birlikte uymakla mümkün. Maske takın. Mesafenizi koruyun."

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06 Kas 2020 - 19:09 AA Ankara- Sağlık

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