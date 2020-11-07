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07 Kas 2020 - 17:43- Gündem G: 07 Kas 2020 - 17:44

Bir köy daha karantinaya alındı

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Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kütahya’nın Pazarlar ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Pazarlar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Sofular köyünde, pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla ek tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, “Sofular köyü giriş çıkışının 15 gün süreyle kapatılmasına, ilçe merkezine ve çevre köylere taşımalı eğitime giden öğrencilerin eğitimine 15 gün süre ve Sofular ilkokulunun eğitim öğretimine ara verilmesine, kahvehanelerin faaliyetlerinin durdurulmasına, köyde faaliyet gösteren tekstil atölyesinin karantina süresince kapatılmasına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı da kaydedildi.
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07 Kas 2020 - 17:43 AA Kütahya- Gündem

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