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08 Kas 2020 - 14:40- Spor

MKE Ankaragücü- Fatih Karagümrük

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Süper Lig’in 8. Haftasında MKE Ankaragücü Eryaman Stadında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fatih Karagümrük oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı.
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Süper Lig’in 8. Haftasında MKE Ankaragücü Eryaman Stadında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fatih Karagümrük oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı.

08 Kas 2020 - 14:40 AA Ankara- Spor

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