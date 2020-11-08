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08 Kas 2020 - 19:43- Sağlık G: 08 Kas 2020 - 19:44

Bakan Koca Paylaştı! Korkutan Artış Sürüyor! İşte Koronavirüs Tablosunda Son Durum... - 8 Kasım 2020

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Son 24 saatte 141 bin 944 test yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 740 oldu, 2018 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın"

Elif Duman
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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tanısı konuldu, 84 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti, 2018 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı. Hasta sayısı 395 bin 255, vefat sayısı 10 bin 887, ağır hasta sayısı 2 bin 740, aktif hasta sayısı 46 bin 129 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

- "Hijyene dikkat edin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."

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08 Kas 2020 - 19:43 AA Ankara- Sağlık

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