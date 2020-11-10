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10 Kas 2020 - 16:39- Belediyeler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir"

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, &quot;Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir. Zaferimiz kutlu olsun. İnanıyoruz ki işga...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir" mask
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir"
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir"
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir. Zaferimiz kutlu olsun. İnanıyoruz ki işgalden kurtarılan tüm topraklarda kıyamete kadar ezanlar yükselecek." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre Erbaş, Kafkas Müslümanları Dini İdare Başkanlığınca çevrim içi düzenlenen, "Modern Dünyanın Problemleri: Nefret Çağrısı, Terör, Aşırılık, İslamofobi ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a Karşılık Saldırganlığı" başlıklı uluslararası konferansa katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kafkas Müslümanları Dini İdare Başkanı Allahşükür Paşazade'yi Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Azerbaycan topraklarının işgalden kurtuluşu hepimizi sevindirmiştir. Zaferimiz kutlu olsun. İnanıyoruz ki işgalden kurtarılan tüm topraklarda kıyamete kadar ezanlar yükselecek. Karabağ topraklarında ezanlar kıyamete kadar hiçbir zaman dinmeyecek, Azerbaycan bayrağı da kıyamete kadar inmeyecek inşallah."

Erbaş, İslam'ın tüm insanlığın huzur, güven ve refahını hedefleyen barış, adalet ve merhamet dini olduğunu belirterek, Müslümanların barış ve huzur için çalışması gerektiğine işaret etti.

DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, El Kaide gibi şiddet ve terör örgütlerinin, İslam ve onun samimi mensuplarıyla ilişkilendirilmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erbaş, bu yapıların, dini hassasiyetlerden değil sosyal, siyasal, ekonomik, psikolojik etkenlerin ortaya çıkardığı şartlardan ve farklı manipülasyonlardan doğduğunu ifade etti.

- "İslam'a muhtaç insanlığın algısı kirletilmekte ve umudu yok edilmektedir"

Erbaş, Fransa başta olmak üzere birçok ülkedeki üst düzey yöneticilerin, İslam'a ve Müslümanlara yönelik ifadelerine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İslam'a ve Müslümanlara yönelik tehdit, taciz ve saldırıların faillerinin bulunmasında ve adaletin uygulanmasında gösterilen ihmaller, ırkçı saldırılara zemin hazırlamakta ve suç potansiyeli bulunan kişileri cesaretlendirmektedir. Elbette bu durum söz konusu ülkelerde ayrımcı ve çifte standarda dair politikaların varlığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bugün özellikle bulundukları coğrafyalarda azınlık olarak yaşayan Müslümanlar, korku ve endişe içerisindedirler. Her an nefret söylemine, kültürel ırkçılığa, ayrımcılığa, kutsal değerlerine hakarete maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ayrıca İslam'a muhtaç insanlığın algısı kirletilmekte ve umudu yok edilmektedir."

Toplantıya, birçok ülkeden Müslüman dini liderler de katıldı.

10 Kas 2020 - 16:39 AA Ankara- Belediyeler

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