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10 Kas 2020 - 17:06- Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

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Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Elvan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak, yemin etti.
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Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Elvan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak, yemin etti.

10 Kas 2020 - 17:06 AA Ankara- Ekonomi

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