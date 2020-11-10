10 Kas 2020 - 17:06- Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladı. Elvan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak, yemin etti.