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11 Kas 2020 - 12:59- Gündem G: 11 Kas 2020 - 13:00

Bir köy daha karantinaya alındı!

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki köyde, Kovid-19 pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Jandarma ekipleri köyün girişinde tedbir aldı.

Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi.
# çanakkale, koronavirüs, Kovid-19

11 Kas 2020 - 12:59 AA Çanakkale- Gündem

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