Bir köy daha karantinaya alındı!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
İlçeye 24 kilometre uzaklıktaki köyde, Kovid-19 pozitif vaka sayısındaki artış nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Jandarma ekipleri köyün girişinde tedbir aldı.
Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında idari işlem yapılacağı bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.