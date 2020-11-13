O ilde yüzlerce ev karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 198 evin karantinaya alındığı bildirildi.