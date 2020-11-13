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13 Kas 2020 - 14:42- Gündem G: 13 Kas 2020 - 14:43

O ilde yüzlerce ev karantinaya alındı

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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adıyaman'da yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında 198 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 198 evin karantinaya alındığı bildirildi.
# adıyaman, Karantina, Kovid-19, koronavirüs

13 Kas 2020 - 14:42 AA - Gündem

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