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17 Kas 2020 - 13:25- Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM'nin Ankara'daki Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Yol Bakım Hizmetleri İçin Alınan Yeni Araçların Hizmete Verilmesi Töreni"ne katıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM'nin Ankara'daki Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Yol Bakım Hizmetleri İçin Alınan Yeni Araçların Hizmete Verilmesi Töreni"ne katıldı.

17 Kas 2020 - 13:25 AA Ankara- Ekonomi

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