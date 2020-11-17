17 Kas 2020 - 13:25- Ekonomi
Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM'nin Ankara'daki Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Yol Bakım Hizmetleri İçin Alınan Yeni Araçların Hizmete Verilmesi Töreni"ne katıldı.
Haber albümü için resme tıklayın
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, KGM'nin Ankara'daki Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Yol Bakım Hizmetleri İçin Alınan Yeni Araçların Hizmete Verilmesi Töreni"ne katıldı.
Anket Sevgilinizden ayrılsaydınız onu unutabilmek için ne yapardınız?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.