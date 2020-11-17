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17 Kas 2020 - 13:36- Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Son alımlarla kurumumuz 4 bin 751'i hareketli makine olmak üzere, toplam 13 bin 226 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi" "Yeni satın alınan makine ve ekipmanların yaklaşık yüzde 82,3'ü yerli imalat" "Artık uluslararası standartlara uygun, konforlu, can ve mal güvenliğini sağlayan yollar yapıyoruz hatta akıllı ulaşım sistemlerimiz sayesinde ulaşımın her modunda çağın ötesine geçiyoruz"
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) son alımlarının ardından 13 bini aşkın makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldiğini belirterek, "Yeni satın alınan makine ve ekipmanların yüzde 82,3'ü yerli imalat." dedi.

Karaismailoğlu, KGM'nin Ankara'daki Atölye Müdürlüğünde düzenlenen "Karla Mücadele ve Yol Bakım Hizmetleri İçin Alınan Yeni Araçların Hizmete Verilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, kurumun makine ve ekipman alımlarına ilişkin bilgi verdi.

Makine ve ekipman alımında yerli imalata önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Yeni satın alınan makine ve ekipmanların yüzde 82,3'ü yerli imalat. Bu alımlarla makine parkının yenileme değeri yaklaşık 5 milyar 486 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu son alımlarla kurumumuz 4 bin 751'i hareketli makine olmak üzere, toplam 13 bin 226 makine ve ekipmanla hizmet verir hale gelmiştir." diye konuştu.

Bu yıl KGM parkına alınan makine ve ekipmanın kış şartlarında hayati bir vazife üstleneceğini belirten Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün hizmete alacağımız 391 adet makine ve ekipman özellikle kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerimiz için hayati bir vazife üstlenecek, Kars'ta, Ağrı'da, Trabzon'da, Erzurum'da, kısacası yurdumuzun dört bir yanında, kara kışın ortasında yollarımızı açık tutacaklar, can ve mal emniyetimizi sağlayacaklar. Okula giden çocukların, fabrikasına giden işçinin, ürününü pazara götüren çiftçinin yaşlıların, hastaların, umudu olacaklar. Ne mutlu bizlere ki bu araçları bugün ihtiyacı olan bölgelerimize göndererek, kış bastırmadan önce kara yolları ekiplerimizin karla mücadele aracı ihtiyacını karşılamış oluyoruz."

- "Yollarımızda artan trafik güvenliğiyle ölümlü kazaları azalttık"

Türkiye'de "Tekerlek dönsün, araba yürüsün" anlayışıyla yapılan yolların devrinin çoktan kapandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Artık uluslararası standartlara uygun, konforlu, can ve mal güvenliği sağlayan yollar yapıyoruz. Hatta, akıllı ulaşım sistemlerimiz sayesinde ulaşımın her modunda çağın ötesine geçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2002 yılından beri süregelen ulaşım ve altyapı hamlesiyle adeta kaderini yeniden şekillendirdiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Rakamlar bu durumu en açık şekilde yansıtmaktadır. Son 18 yılda kara yollarına 563,4 milyar lira yatırım yapıldı. Ülke genelinde bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin kilometrelere çıkardık. Dağları tünellerle, vadileri, boğazları köprülerle aştık. 2003 öncesi 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 600 kilometreye çıkardık. 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğunu ise 680 kilometreye yükselttik. Yollarımızda artan trafik güvenliği ve seyahat konforuyla ölümlü kazaları azalttık. Taşıt işletme giderlerinden tasarruf ettik. Sadece bölünmüş yollar sayesinde iş gücü ve akaryakıt tasarrufu olarak ülke ekonomisine her yıl 18 milyar liranın üzerinde ekonomik fayda sağlanır hale geldi."

- "İhtiyaç duyulan her noktaya anında hizmet götürebiliyoruz"

Karaismaioğlu, yolları inşa etmek kadar, güvenli bir şekilde trafiğe açık tutmanın da önemli olduğunu belirterek, "Yol bakım ve açma alanında, en güncel teknolojilerle donatılmış çok daha fazla araçla ihtiyaç duyulan her noktaya anında hizmet götürebiliyoruz. Yollarımızı açık ve güvenli seyahate uygun bir durumda tutabilmek için her gün ülkemizin dört bir yanından binlerce araç görev yerlerine hareket ediyor." dedi.

Kara yolları altyapısını geliştirirken bu araçların 365 gün kar-kış demeden yollarda olacağını bilerek hareket ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, KGM'nin kış şartları için yaptığı hazırlıklara ilişkin de şunları kaydetti:

"Özellikle 2016'dan itibaren makine parkımızda geniş kapsamlı olarak yenileme çalışmalarına başladık. Karla mücadele ve yol bakımı için KGM'mizin envanterine sürekli ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları kattık. 2016'dan itibaren her yıl yapılan alımlarla bu yıl sonu itibarıyla makine parkımızın yaklaşık yüzde 36,5'ini yeniledik. Makine parkımızda 16 yaş ve üstü ekonomik ömrünü dolduran makinelerin oranını da yüzde 61'den yüzde 27,2'ye düşürdük. 2020'de de 218,5 milyon lira bedelle 361 adedi makine ve ekipmanlı makine, 59 adedi ekipman ve 1 adedi de geniş alan telsiz sistemi olmak üzere toplam 421 adet makine ve ekipmanı kara yollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde, 75 adet kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 17 adet solüsyon serpici monteli kamyon, 10 adet yükleyici, 3 adet ekskavatör, 6 adet çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makinelerimiz var."

Alandaki araçları inceleyerek KGM yetkililerinden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, tuz serpme araçlarından birinin test sürüşünü yaparak kara yolları müdahale aracının da tekerleğini değiştirdi.

17 Kas 2020 - 13:36 AA Ankara- Ekonomi

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