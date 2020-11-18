Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Kas 2020 - 09:11- Ekonomi G: 18 Kas 2020 - 09:12

Atama kararları Resmi Gazete'de

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdür Yardımcılığı, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) AŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği ile Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TKİ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Ayhan Kandemir, TEDAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zübeyir Çalışan, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Mustafa Yavuz Ülküm atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit görevden alındı.
# Atama Kararları, resmi gazete, türkiye

18 Kas 2020 - 09:11 AA Ankara- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır mask
Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır
Bakan Karaismailoğlu ihracatçılarla bir araya geldi: mask
Bakan Karaismailoğlu ihracatçılarla bir araya geldi:
Araç Sahipleri Dikkat! Benzinde 32 Kuruşluk İndirim... mask
Araç Sahipleri Dikkat! Benzinde 32 Kuruşluk İndirim...
"Ezo gelinler" Tarım Okulu ile hayata tutundu mask
"Ezo gelinler" Tarım Okulu ile hayata tutundu
Yerli "el bombası kutusu" TSK envanterine girmeye hazır mask
Yerli "el bombası kutusu" TSK envanterine girmeye hazır
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor mask
Aydın-Denizli Otoyolu'nun temeli yarın atılıyor
Anket Sevgilinizden ayrılsaydınız onu unutabilmek için ne yapardınız?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısında Flaş Açıklamalar! mask
Son Dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısında Flaş Açıklamalar!
MİT, gri kategoride aranan eylem hazırlığındaki PKK'lıyı etkisiz hale getirdi mask
MİT, gri kategoride aranan eylem hazırlığındaki PKK'lıyı etkisiz hale getirdi
Son Dakika! Bakan Selçuk koronavirüse yakalandı! mask
Son Dakika! Bakan Selçuk koronavirüse yakalandı!
Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır mask
Karayolları Genel Müdürlüğü zorlu kış şartlarıyla mücadeleye hazır
Azerbaycan tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi mask
Azerbaycan tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları mask
Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı hazırlıkları

GALERİ

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Kasım 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle! mask
Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Kasım 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!
Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge Yayınlandı: Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? İşte yeni kararlar mask
Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge Yayınlandı: Yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? İşte yeni kararlar
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem mask
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde korkutan deprem
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu 2021 mask
Ücretli Öğretmenlik Başvurusu 2021
Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir? mask
Uyku Apnesi İçin Hangi Doktora Gidilir?
Tarım Kredi Kooperatifi Borç Yapılandırması 2021 mask
Tarım Kredi Kooperatifi Borç Yapılandırması 2021
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL