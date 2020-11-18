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18 Kas 2020 - 11:29- Belediyeler G: 18 Kas 2020 - 11:41

Ankara Keçiören Belediyesi'nden “Pandeminin Kahramanlarına” 123 bin kişilik yemek hizmeti

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulunduklarını belirtti. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de bu hizmetinden dolayı Başkan Altınok’u makamında ziyaret ederek teşekkür plaketi takdiminde bulundu.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadelenin en önemli aktörleri olan sağlık çalışanlarına Ankara genelinde 123 bin kişilik yemek hizmetinde bulundu. Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de sağlık çalışanlarına verdiği hizmetlerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ziyaretinde bulunarak plaket takdim etti.

BAŞKAN ALTINOK: GÖNÜLDEN VE İSTEYEREK HİZMET VERİYORUZ

Sağlık çalışanlarını “Pandeminin Kahramanları” olarak niteleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pandemi sürecinde sağlığımız için kahramanca mücadele veren sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Aileleriyle, çocuklarıyla ve sevdikleriyle aylardır rahatça görüşemeden hizmet veren sağlık çalışanlarımız için verdiğimiz her bir hizmeti gönülden ve isteyerek hayata geçiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EMEĞİNE SAYGI DUYMALIYIZ”

Sağlık çalışanlarını sık sık ziyaret ederek onlara moral ve motivasyon konusunda da destek olduklarını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

“Kovid-19 vakasının ülkemizde görülmeye başladığı günden itibaren cansiperane bir tempoyla çalışan sağlık çalışanlarımız devletimiz ve milletimiz için kahramanca savaş vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlar. Sağlık çalışanlarımıza yönelik ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz davranışı asla kabul etmiyoruz. Sağlık çalışanlarımızın emeğine ve alın terine saygı duymalıyız. Pandemi ile mücadelelerinde sağlık çalışanlarımızın yanlarındayız.”

BAŞKAN ALTINOK’A TEŞEKKÜR

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de sağlık çalışanlarının fedakârca çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, pandemiyle mücadeleye verdiği desteklerinden dolayı da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür etti.

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18 Kas 2020 - 11:29 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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