14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı.
Adreslerinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 4 simkart, flash bellek, dizüstü bilgisayar, mikro SD kart ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.