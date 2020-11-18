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18 Kas 2020 - 13:00- Asayiş G: 18 Kas 2020 - 13:01

14 yaşındaki çocuğun dağa kaçırılmasına aracılık edenlere yönelik operasyon: 5 gözaltı

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Diyarbakır'da 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü PKK mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 4 simkart, flash bellek, dizüstü bilgisayar, mikro SD kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
# diyarbakır, operasyon, terör
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
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18 Kas 2020 - 13:00 AA - Asayiş

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