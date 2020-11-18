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18 Kas 2020 - 14:03- Belediyeler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi:

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"Türkiye'de 2016'dan beri dengesi bozulan adalet terazisi düzeltilmedikçe ülkemizin sorunlarının çözülmesi kesinlikle mümkün değildir" "Son zamanlarda koronavirüs rakamlarının gizlendiği kanaati yaygın. Rakamları söylemekten milletin morali bozulmaz, biraz daha tedbirli olunur"
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de 2016'dan beri dengesi bozulan adalet terazisi düzeltilmedikçe ülkemizin sorunlarının çözülmesi kesinlikle mümkün değildir." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Hükümetin reform süreci başlatmadan önce özeleştiri yapması gerektiğini ileri süren Karamollaoğlu, reform çalışmalarının iyi analiz edilmesi gerektiğini savundu.

Devletin temelini adaletin oluşturduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adalet, insana insaflı olma yetisini kazandırır. Adaletsizliğin olduğu yerde zulüm ve insafsızlık mutlaka hakim olur. Türkiye'de 2016'dan beri dengesi bozulan adalet terazisi düzeltilmedikçe ülkemizin sorunlarının çözülmesi kesinlikle mümkün değildir. Ülkemizde mağdur edilen kesimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve tüm kesimlere eşit davranılması en büyük temennimizdir. Kanunların yapılmasından, anayasanın değiştirilmesinden önce zihniyetlerin değişmesi gerekir. Önce zihniyet değişecek."

Millet ittifakının yaklaşık iki buçuk sene önce HDP'yi de dahil ederek yeni bir anayasa üzerinde çalıştığı iddiasını reddeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu kadar saçmalığa kim itibar ediyor, anlamıyorum. İki buçuk sene önce seçimlere giderken millet ittifakının temelini oluşturan esas ilkeler, birkaç toplantıda ele alındı, bir metin halinde getirildi ve deklare edildi. Millet ittifakının hangi temellere oturduğunu göstermek için, anayasa yapmak için değil. Seçime gidiliyor, ne anayasası?"

Ekonomi noktasında alınan her tedbiri önemsediklerini vurgulayan Karamollaoğlu, ekonominin üretime dayanmaması halinde sorunun çözülmeyeceğini aktardı.

Ekonominin düzelmesi için yolsuzluk, israf ve rüşvette son verilmesi gerektiğini bildiren Karamollaoğlu, hükümetin ekonomiye katkısı olmayan ihalelerle uğraştığını öne sürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidinin devam ettiğinin altını çizen Temel Karamollaoğlu, "Son zamanlarda koronavirüs rakamlarının gizlendiği kanaati yaygın. Rakamları söylemekten milletin morali bozulmaz, biraz daha tedbirli olunur. Ama siz bunun kabahati sırtınıza yüklenir diye rakamları gizlerseniz, bu sefer de başka bir manzara ortaya çıkıyor, tamamen güvensizlik doğuyor. Güven telkin etmek istiyorsanız gerçekleri olduğu gibi ortaya koyacaksınız." ifadelerini kullandı.



18 Kas 2020 - 14:03 AA Ankara- Belediyeler

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