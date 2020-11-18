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18 Kas 2020 - 15:22- Belediyeler

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak konuşma yaptı.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katılarak konuşma yaptı.

18 Kas 2020 - 15:22 AA Ankara- Belediyeler

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