21 Kas 2020 - 17:06- Spor

Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe takımları Ankara Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo (solda), hocası Erol Bulut (sağda) ile bir süre konuştu.