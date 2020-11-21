21 Kas 2020 - 17:17- Spor

Gençlerbirliği – Fenerbahçe

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 9. Haftasında Fenerbahçe ile karşılaştı.Bir pozisyonda Fenerbahçeli futbolcu Sosa (5), Gençlerbirliği takımı oyuncusu Candeias (21) ile mücadele etti.