25 Kas 2020 - 18:09- Spor

İlbank - Beşiktaş

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nin 11. haftasından ertelenen İlbank, Beşiktaş ile karşılaştı. Bir pozisyonda Beşiktaş oyuncuları Deniz Hakyemez (9) ve Sude Pehlivan (10), rakibiyle mücadele etti.