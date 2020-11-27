27 Kas 2020 - 19:48- Spor

MKE Ankaragücü - Trabzonspor

Süper Lig'in 10. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü, Trabzonspor ile Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü oyuncusu Alper Potuk (ortada) rakipleri ile mücadele etti.