27 Kas 2020 - 20:03- Spor

MKE Ankaragücü - Trabzonspor

Süper Lig 10. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda karşılaştı. Trabzonsporlu oyuncu Benik Afobe (79) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.