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28 Kas 2020 - 19:29- Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Nesibe Aydın: 91 Çankaya Üniversitesi: 80
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi'ni 91-80 mağlup etti.

28 Kas 2020 - 19:29 AA Ankara- Spor

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