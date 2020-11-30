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30 Kas 2020 - 09:59- Asayiş G: 30 Kas 2020 - 10:00

MSB: "4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı ( MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi."
# son dakika, msb, Milli Savunma Bakanlığı, terörist

30 Kas 2020 - 09:59 AA Ankara- Asayiş

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