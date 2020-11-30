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30 Kas 2020 - 14:16- Ekonomi G: 30 Kas 2020 - 14:17

ATO Başkanı Baran, GSYH Verilerini Değerlendirdi

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken ve dünya genelindeki tüm pazarlarda daralma görülürken gerçekleşen bu büyüme, Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini gösteriyor.

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin üçüncü çeyrekte kaydettiği yüzde 6,7’lik büyümeyi değerlendirerek, Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken ve dünya genelindeki tüm pazarlarda daralma görülürken gerçekleşen bu büyüme, Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Pandemi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı sonuçlarını gösterdi. Temennimiz bir an önce ülkemizi kesintisiz büyüme sürecine geçirecek kalıcı adımların atılmasıdır” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, TÜİK tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ( GSYH) 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin GSYH’sinin ilk çeyrekte yüzde 4,5 büyüme kaydettiğini, ikinci çeyrekte ise yüzde 9,9 küçüldüğünü hatırlatan Baran, üçüncü çeyrekte beklenenin üzerinde yüzde 6,7 büyüme sağlandığını ifade etti. 2020 yılının ilk dokuz ayında Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında büyüme kaydettiğini bildiren Baran, yılı pozitif büyümeyle kapatmanın tüm kesimlerin ortak arzusu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde hassasiyetle durduğu ekonomi ve hukuk reform paketlerinin Türkiye’nin istikrarlı büyüme trendine olumlu etki edeceğini kaydeden Baran, şunları söyledi:

Dünya koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken ve dünya genelindeki tüm pazarlarda daralma görülürken gerçekleşen bu büyüme, Türkiye ekonomisinin iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Pandemi için alınan önlemler, reel sektöre yönelik destekler ve üretim performansı sonuçlarını gösterdi. Normale dönmek zaman alacak ancak Merkez Bankası’nın toparlanmaya yönelik adımları, kısa çalışma ödeneği, borç öteleme, aktif rasyosu uygulaması ve peşinat oranlarının düşürülmesi gibi adımlar toparlanmaya katkı sağlayacaktır. Temennimiz bir an önce ülkemizi kesintisiz büyüme sürecine geçirecek kalıcı adımların atılmasıdır”

# ankara ticaret odası, gürsel baran, GSYH Verileri, ankara, türkiye, koronavirüs, dünya, GSYH, büyüme, TÜİK

30 Kas 2020 - 14:16 Ankara- Ekonomi

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