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01 Ara 2020 - 18:51- Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı (solda) kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı (solda) kabul etti.

01 Ara 2020 - 18:51 AA Ankara- Spor

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