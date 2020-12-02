02 Ara 2020 - 15:06- Spor
İlbank - Galatasaray HDI Sigorta
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında İlbank, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları Çağla Akın (7) ve Selin Arifoğlu (8), rakibi Birgül Parlak (3) ile mücadele etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında İlbank, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları Çağla Akın (7) ve Selin Arifoğlu (8), rakibi Birgül Parlak (3) ile mücadele etti.
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.