02 Ara 2020 - 15:06- Spor

İlbank - Galatasaray HDI Sigorta

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında İlbank, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları Çağla Akın (7) ve Selin Arifoğlu (8), rakibi Birgül Parlak (3) ile mücadele etti.