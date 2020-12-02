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02 Ara 2020 - 15:06- Spor

İlbank - Galatasaray HDI Sigorta

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında İlbank, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları Çağla Akın (7) ve Selin Arifoğlu (8), rakibi Birgül Parlak (3) ile mücadele etti.
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında İlbank, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Spor Salonu’nda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları Çağla Akın (7) ve Selin Arifoğlu (8), rakibi Birgül Parlak (3) ile mücadele etti.

02 Ara 2020 - 15:06 AA Ankara- Spor

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