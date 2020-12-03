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03 Ara 2020 - 17:51- Belediyeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcuları ve ailelerini kabul etti.

03 Ara 2020 - 17:51 AA Ankara- Belediyeler

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