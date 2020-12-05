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05 Ara 2020 - 15:39- Belediyeler

Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor

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Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor takımları Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Bakasetas bulduğu penaltı golü sonrası sevinç yaşadı.
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Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor takımları Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Bakasetas bulduğu penaltı golü sonrası sevinç yaşadı.

05 Ara 2020 - 15:39 AA Ankara- Belediyeler

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