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06 Ara 2020 - 12:33- Gündem

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması

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Başkent Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Pazar gününde de sokakların boş kaldığı görüldü.
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Başkent Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Pazar gününde de sokakların boş kaldığı görüldü.

06 Ara 2020 - 12:33 AA Ankara- Gündem

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