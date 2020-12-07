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07 Ara 2020 - 10:03- Gündem G: 07 Ara 2020 - 10:04

Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

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İçişleri Bakanlığı: "İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı, 1-7 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının bulaşı oranının düşürülmesi ve kış aylarında kapalı alanlarda virüsün artış hızının önüne geçilmesi amacıyla yeni tedbirler alınarak uygulanmaya konulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik tedbirlerden birinin de istisnalar hariç, vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkmasının kısıtlanması olduğu bildirildi.

"İlkini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı, kısıtlama kararına uymayanlara idari ya da adli işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Aralık Salı gününden itibaren hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 4 Aralık Cuma akşamı 21.00’den bugün 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı kaydedildi.

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07 Ara 2020 - 10:03 AA Ankara- Gündem

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