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07 Ara 2020 - 16:27- Asayiş G: 07 Ara 2020 - 16:38

MSB: "3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

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MSB: "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
# msb, terörist, son dakika

07 Ara 2020 - 16:27 AA Ankara- Asayiş

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