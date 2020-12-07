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07 Ara 2020 - 17:36- Gündem

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vacek, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vacek, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

07 Ara 2020 - 17:36 AA Ankara- Gündem

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü mask
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü mask
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü
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