07 Ara 2020 - 17:46- Gündem

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i ve bazı büyükelçilik mensuplarını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vacek, Erdoğan'a güven mektubu sundu.