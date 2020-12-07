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07 Ara 2020 - 23:51- Gündem

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

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TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
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TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

07 Ara 2020 - 23:51 AA Ankara- Gündem

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