08 Ara 2020 - 16:56- Spor
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Huysuz, "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "Yaşam" kategorisinde de Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "Haber" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğraf ile Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı çalışması için oy kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.