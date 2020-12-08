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08 Ara 2020 - 16:56- Spor

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Huysuz, "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "Yaşam" kategorisinde de Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "Haber" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğraf ile Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı çalışması için oy kullandı.
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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Huysuz, "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", "Yaşam" kategorisinde de Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "Haber" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğraf ile Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı çalışması için oy kullandı.

08 Ara 2020 - 16:56 AA Ankara- Spor

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