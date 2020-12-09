Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Taşpınar, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyerek, "Yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus Hastası Meryem" isimli Suriye'nin İdlib kentinde ağır bir deri hastalığı olan "pemfigus"a yakalanan 11 yaşındaki Meryem Es-Sah'ın tedavisi için yardım beklediğini konu alan fotoğrafını oyladı.

Bu fotoğrafı seçmesine ilişkin Taşpınar, "Meryem'in ülkesinde tedavi olacak imkanları yok. Orada Meryem gibi birçok çocuk var, orada bir katliam yapılıyor. Dünya onlara sahip çıkmıyor, Türkiye'de 3,5 milyon mülteci var Türkiye onlara sahip çıkıyor. Onlar ülkelerini niçin terk ediyorlar, katliamlardan dolayı, yeraltı zenginliklerinden dolayı ülkelerini işgale gelenlerden dolayı. Dünyanın gözü önünde göz göre göre orada katliamlar yapıyorlar. Bir nesli yok ediyorlar. O bakımdan Suriye'de bir hastanın çaresizlikten neler çekebileceğini duyurabilme adına Meryem'in fotoğrafını seçtim." diye konuştu.

"Haber" kategorisinde de Taşpınar, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafını seçti. Bu fotoğrafa ilişkin Taşpınar, "Tarihe damga vuracak bir olay, 86 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi cami olarak hizmete açılıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un fethinden sonra burayı cami yaptığında burayı kimsenin kapatmamasına dair emri vardı. Çağ açıp çağ kapatan ve tüm dinlere, ırklara eşit davranan, hiç bir baskı yapmadığı gibi onları koruması altına alan alim bir padişahtı, işte öyle bir insanın isteği vardı. Tarihe düşen bir olaydır, o bakımdan seçtim." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Taşpınar, "Spor" kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafına oy verdi.

Bu fotoğrafa ilişkin de Taşpınar, "Bu sene koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisi altına aldı. Maalesef Çin'de ortaya çıkan bütün dünyaya yayılan bir olay, çok büyük muammalar var. Hastalık çeşitli ülkelerde çeşitli şekillerde seyrediyor. Çin'de titreyerek yer düşerek ölenler vardı ama dünyanın hiçbir yerinde böyle ölümlere rastlanmadı. Dünyada kendilerinden başka insanları eşya gibi gören sömürü düzeni yıllar önce kovidle ilgili sözleşmeler imzalamışlar, laboratuvar çalışmaları yapmışlar. Birisi söylese inanmazdık tüm dünyada 9 milyar insanı evlerine hapsettiler. Herkes evinde hapis oldu. Bu korkunç bir şeydi savaşmadan ülke ekonomilerini çökerttiler." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tamer Taşpınar, Türkiye ve dünya gündemini bu önemli fotoğraflarla yansıtan AA foto muhabirleri ve muhabirlerine de teşekkür etti.