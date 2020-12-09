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09 Ara 2020 - 14:01- Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, özel uçak "TRK" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan, tören mangasını selamladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, özel uçak "TRK" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Erdoğan, tören mangasını selamladı.

09 Ara 2020 - 14:01 AA Ankara- Gündem

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