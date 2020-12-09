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09 Ara 2020 - 14:02- Siyaset

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

09 Ara 2020 - 14:02 AA Ankara- Siyaset

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2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda mask
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
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