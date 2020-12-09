09 Ara 2020 - 16:51- Gündem

Ankara Keçiörengücü - Giresunspor

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Giresunspor Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Giresunspor'dan Mehmet Taş (sağda) rakibi Barış Yılmaz (solda) mücadele etti.