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09 Ara 2020 - 19:41- Gündem

Görev kartı bulunan araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan belediye personeli gözaltına alındı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki bir şirkette şef olarak görev yapan zanlı, görev kartı bulunan otomobille İstanbul'dan başkente uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi Büyükşehir Belediyesi: "Bahsedilen şahsın işten çıkarılma işlemleri tamamlanmıştır"
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Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak faaliyet gösteren bir şirkette şef olarak görev yapan bir kişi, görev kartı bulunan otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucunun başkente getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan ve Kızılcahamam ilçesi girişinde 06 AL 282 plakalı aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Eros" ile araçta yaptığı aramada 189 gram metamfetamin ve uyuşturucudan elde edildiği belirtilen 2 bin 550 lira ele geçirdi.

Bu sırada aracın ön camında "Ankara Büyükşehir Belediyesi Belko" ibareli görev kartı bulunduğunu tespit eden ekipler, gözaltına alınan R.K'nin Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Belko firmasında şef olarak görev yaptığını, ayrıca "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve Cumhurbaşkanı'na hakaret" gibi 19 suçtan kaydı bulunduğunu belirledi.

Zanlının görev kartı bulunan ve Belediyeye ait olduğu belirtilen hizmet aracıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadan seyahat ettiğini de belirleyen ekipler, soruşturma kapsamında E.Y ve Y.İ'yi de Sincan ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

- Belediyeden açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zanlının işten çıkarılma işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Söz konusu şahsın sokağa çıkma yasağında kullandığı görevli kartlarından birinin eski tarihli diğerinin sahte olduğuna işaret edilen açıklamada, güncel sokağa çıkma yasağı kapsamında şahsın suç tarihinde izinli sayılabilmesi için bilgilerinin Belediye tarafından Ankara Valiliğine bildirilmediği ve böyle bir izin alınmadığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Şahsın kullandığı aracın Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. Ankara Büyükşehir Belediyesinin adı geçen her duruma mal bulmuş mağribi gibi yorum yapan sosyal medya trollerinin, havuz medyasının ve trol başının yalan beyanları her zaman olduğu gibi doğrular karşısında kaybetmeye mahkum olmuştur. Başkanımız sayın Mansur Yavaş yönetiminde 32 bin personeliyle kente hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yalnızca kanunlara göre hareket eden, şeffaflık ilkesini şiar edinmiş bir devlet kurumudur. Bahsedilen şahsın işten çıkarılma işlemleri tamamlanmıştır."

09 Ara 2020 - 19:41 AA Ankara- Gündem

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