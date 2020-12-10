Başkentte pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi evde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.
Göktürk Mahallesi 115. Cadde'deki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede alkol alan 5 arkadaş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine isminin "Serkan" olduğu bildirilen bir kişi evde bulunan pompalı tüfekle Ali Haydar S'ye ateş açtı.
Sol kasığından yaralanan Ali Haydar S, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite Hastanesine kaldırıldı.
Olay sonrası pompalı tüfeği yanına alarak kaçan "Serkan" isimli kişinin bindiği bir taksi ile Gölbaşı ilçesine gittiği belirlendi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma kapsamında evde bulunan diğer 3 kişinin ifadesine başvururken, kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.