Haberler Ankara Haberler Ankara
10 Ara 2020 - 14:46- Gündem

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

ABONE OL Google News Sayfamız

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurulda görevli kavaslar, milletvekili sıralarına bor madeninden üretilen yerli el dezenfektanı BOREL dağıttı.
mask
+9
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız
TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurulda görevli kavaslar, milletvekili sıralarına bor madeninden üretilen yerli el dezenfektanı BOREL dağıttı.

10 Ara 2020 - 14:46 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir köy daha karantinaya alındı! mask
Bir köy daha karantinaya alındı!
Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı mask
Dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı mask
Ankara Valisi Vasip Şahin'den vefat eden polise taziye mesajı
SGK Başkanı Yılmaz'dan vergi borçlarına yapılandırma düzenlemesine ilişkin açıklama mask
SGK Başkanı Yılmaz'dan vergi borçlarına yapılandırma düzenlemesine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk, İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi Tanıtım Programı'nda konuştu mask
Bakan Selçuk, İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi Tanıtım Programı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Anket Koronavirüs aşısı çıktığında yaptırmayı düşünür müsünüz?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık 2020 Çarşamba Neler Yaşandı! mask
Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık 2020 Çarşamba Neler Yaşandı!
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak mask
Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak
Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı mask
Bahçeli, Kovid-19 aşısı yaptırma kararı aldı
Aşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı mask
Aşı yapmak zorunlu mu? Yasağın kapsamı genişleyecek mi? Bakan Koca açıkladı
O ilde 122 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı mask
O ilde 122 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de Zafer Geçidi Töreni'nde konuştu

GALERİ

Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı? mask
Hafta Sonu Alkol Satışı Yasak Mı? Ankara’da Tekel Bayileri Kapalı Mı?
Ankara'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı mask
Ankara'da trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Metin Gülmez son yolculuğuna uğurlandı
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! mask
Somer Sivrioğlu’nun Oğlu Fenomen Çıktı! Binlerce Takipçisi Bulunan Oğlu, O Yapımda Yer Almış! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı? mask
Korona Aşısı Zorunlu Mu Olacak? Hamileler ve 18 Yaş Altı Aşı Olacak Mı?
İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı mask
İş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı
Masterchef Programında Şok Eleme! O İsimde Artık Yer Almayacak! Adı Tarihe Karıştı, Artık Yok! mask
Masterchef Programında Şok Eleme! O İsimde Artık Yer Almayacak! Adı Tarihe Karıştı, Artık Yok!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL