10 Ara 2020 - 16:46- Spor

İlbank - Çan Gençlik Kalespor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank Çan Gençlik Kalespor karşılaşması Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Bir pozisyonda İlbank oyuncusu Sinead Jack (18) ve Eva Mori (1), Çan Gençlik Kalespor oyuncusu Paula Borgo ile mücadele etti.