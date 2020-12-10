Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank - Çan Gençlik Kalespor karşılaşması Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Bir pozisyonda İlbank oyuncusu Sinead Jack (18) ve Eva Mori (1), Çan Gençlik Kalespor oyuncusu Paula Borgo ile mücadele etti.
10 Ara 2020 - 16:46- Spor Güncelleme: 10 Ara 2020 - 16:54
İlbank - Çan Gençlik Kalespor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank Çan Gençlik Kalespor karşılaşması Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Bir pozisyonda İlbank oyuncusu Sinead Jack (18) ve Eva Mori (1), Çan Gençlik Kalespor oyuncusu Paula Borgo ile mücadele etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.