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10 Ara 2020 - 16:46- Spor G: 10 Ara 2020 - 16:54

İlbank - Çan Gençlik Kalespor

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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank Çan Gençlik Kalespor karşılaşması Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Bir pozisyonda İlbank oyuncusu Sinead Jack (18) ve Eva Mori (1), Çan Gençlik Kalespor oyuncusu Paula Borgo ile mücadele etti.
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank - Çan Gençlik Kalespor karşılaşması Başkent Voleybol Salonu'nda gerçekleşti. Bir pozisyonda İlbank oyuncusu Sinead Jack (18) ve Eva Mori (1), Çan Gençlik Kalespor oyuncusu Paula Borgo ile mücadele etti.

10 Ara 2020 - 16:46 AA Ankara- Spor

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