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10 Ara 2020 - 17:56- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Karabağ) Azerbaycan yönetimi inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden, 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir"

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10 Ara 2020 - 17:56 AA Ankara- Siyaset

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