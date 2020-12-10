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10 Ara 2020 - 19:41- Gündem

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. AK Parti Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.

10 Ara 2020 - 19:41 AA Ankara- Gündem

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