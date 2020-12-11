Başkentte tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu

Mamak ilçesinde tartıştığı Rasime G.'yi silahla vuran Muzaffer Ercan (49), hayatına son verdi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak Şahap Gürler Mahallesi 1219'a sokağa gelen Muzaffer Ercan ile yanındaki Rasime G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rasime G'yi silahla vuran Muzaffer Ercan, aynı silahla yaşamına da son verdi. Rasime G. ile Muzaffer Ercan'ın cesetleri Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.