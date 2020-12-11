Başkentte tartıştığı kadını öldüren zanlı kendini vurdu

Mamak ilçesinde tartıştığı Rasime G.'yi silahla vuran Muzaffer Ercan (49), hayatına son verdi.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mamak Şahap Gürler Mahallesi 1219'a sokağa gelen Muzaffer Ercan ile yanındaki Rasime G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rasime G'yi silahla vuran Muzaffer Ercan, aynı silahla yaşamına da son verdi. Rasime G. ile Muzaffer Ercan'ın cesetleri Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.