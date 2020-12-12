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12 Ara 2020 - 22:15- Siyaset G: 12 Ara 2020 - 22:23

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Görüşmelere katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan (sağ) ile bir süre konuştu.
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TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Görüşmelere katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan (sağ) ile bir süre konuştu.
# 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tbmm genel kurulu, süleyman soylu, ak parti

12 Ara 2020 - 22:15 AA Ankara- Siyaset

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