13 Ara 2020 - 01:56- Gündem

2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Yapılan görüşmeler sonucunda İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri kabul edildi. Bakanlıklarının bütçelerin kabulünün ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi.